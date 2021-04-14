В списке два сотрудника театров, один работник библиотеки и артист ансамбля.

Во Владимирской области четыре работника культуры получат льготную ипотеку. В списке два сотрудника театров, один работник библиотеки и артист ансамбля. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе главы региона.Напомним, что право на льготную ипотеку культработники получили в июне 2020 года после внесения изменений в региональное законодательство.«Льготникам субсидируется первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья, но не более 400 тысяч рублей. Предусмотрена ежемесячная компенсация расходов по процентам за кредит в размере 50%, но не более чем 5 тысяч рублей», - уточнили в обладминистрации.На меру поддержки могут рассчитывать работники учреждений культуры, искусства и кинематографии в возрасте до 45 лет.Всего в списке 38 должностей, среди которых − аккомпаниатор, артист, балетмейстер, библиотекарь, звукооператор, звукорежиссёр, режиссёр всех жанров, режиссёр-постановщик, хранитель фондов, художник, хормейстер, руководитель клубного формирования, методист, чтец художественного слова.