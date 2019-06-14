Певица в Stories Instagram показала наряд,
который долго искала. Наташа Королева назвала его платьем девственницы.
Певица в Stories Instagram показала наряд,
который долго искала. Наташа Королева назвала его "платьем девственницы".
На видеоролике, опубликованном
звездой эстрады, она сидит на качелях. "Читаю в Интернете статьи, что я искала
платье девственницы. Да. Искала. И нашла! Мне кажется, что для девственницы это
платье подходит. А вы как думаете? Подходит или нет?" – спросила Наташа
Королева своих фолловеров.
Платье розового цвета с цветочном
принтом знаменитость дополнила кофтой крупной вязки. Кроме того, Наташа
Королева предстала перед поклонниками в максимально естественном виде: с
минимумом макияжа и распущенными волосами.
Отметим, певица любит
эпатировать публику в своем микроблоге смелыми и забавными фото и роликами. Как
писали "Дни.ру", ранее артистка опубликовала любительское видео. В кадре вместе с друзьями и родственниками танцует под свою песню, а в это
время их с головой накрывает белой пеной. Знаменитость сообщила, что
запустила челлендж, в котором может поучаствовать любой желающий.
Напомним, 31 мая исполнилось
46 лет. В честь этого события в Москве состоялся грандиозный концерт. Ранее звезда посетовала, что не
входит в ближайший круг друзей Аллы Пугачевой. Именно по этой причине Наташе Королевой и ее
матери не досталось билетов на выступление Примадонны.