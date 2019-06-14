Певица в Stories Instagram показала наряд, который долго искала. Наташа Королева назвала его платьем девственницы.

Певица в Stories Instagram показала наряд,который долго искала. Наташа Королева назвала его "платьем девственницы".На видеоролике, опубликованномзвездой эстрады, она сидит на качелях. "Читаю в Интернете статьи, что я искалаплатье девственницы. Да. Искала. И нашла! Мне кажется, что для девственницы этоплатье подходит. А вы как думаете? Подходит или нет?" – спросила НаташаКоролева своих фолловеров.Платье розового цвета с цветочномпринтом знаменитость дополнила кофтой крупной вязки. Кроме того, НаташаКоролева предстала перед поклонниками в максимально естественном виде: сминимумом макияжа и распущенными волосами.Отметим, певица любитэпатировать публику в своем микроблоге смелыми и забавными фото и роликами. Какписали "Дни.ру", ранее артистка опубликовала любительское видео. В кадре вместе с друзьями и родственниками танцует под свою песню, а в этовремя их с головой накрывает белой пеной. Знаменитость сообщила, чтозапустила челлендж, в котором может поучаствовать любой желающий.Напомним, 31 мая исполнилось46 лет. В честь этого события в Москве состоялся грандиозный концерт. Ранее звезда посетовала, что невходит в ближайший круг друзей Аллы Пугачевой. Именно по этой причине Наташе Королевой и еематери не досталось билетов на выступление Примадонны.