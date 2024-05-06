События недели с Дарьей Давыдовой: во Владимире против воспитателя частного детского сада возбудили...

События недели с Дарьей Давыдовой: во Владимире против воспитателя частного детского сада возбудили уголовное дело за побои"Жестокое обращение": Во Владимире против воспитателя частного детского сада возбудили уголовное дело за побои."В шаге от катастрофы": Владимирские ракетчики приняли участие в тренировке по химической и радиационной защите."Златка атакует улицы и скверы": В областной столице вредители нещадно губят одно за другим вековые деревья."Ретро-броневичок": Ковровские реконструкторы собрали и выкатили копию машины времен Великой Отечественной."Любишь кататься, люби и мусор вывозить": Суздальские сапбордисты устроили экологический сплав по Каменке."И торжество жизни": Монахини Покровской обители празднуют чудо из чудес - Светлое Христово Воскресенье.