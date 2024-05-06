В охотничьих угодьях Юрьев-Польского района задержали мужчину, который добыл на двух гусей больше, чем положено по суточному нормативу.

В охотничьих угодьях Юрьев-Польского района задержали мужчину, который добыл на двух гусей больше, чем положено по суточному нормативу. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.Гражданина оштрафовали. Кроме того, он должен будет возместить ущерб, причинённый животному миру.Всего же с начала открытия сезона весенней охоты на птицу в регионе прошли 672 рейда по выявлению нарушителей. В ходе данных мероприятий был составлен 41 протокол об административных правонарушениях.