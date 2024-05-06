В результате страшной аварии на трассе М-7 Собинского района пострадал человек В пресс-службе...

В результате страшной аварии на трассе М-7 Собинского района пострадал человекВ пресс-службе Министерства региональной безопасности региона сообщили о ДТП на трассе М-7 в Ворше. Легковой автомобиль марки «Рено» вылетел в кювет, водитель получил серьезные травмы.На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи», подразделения ГУ МЧС России по Владимирской области и дежурная смена аварийно-спасательной службы региона, которые отключили в машине АКБ.Фото, видео: Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области