На текущей неделе, с 6 по 12 мая 2024 года, во Владимирской области прогнозируется существенное похолодание.

На текущей неделе, с 6 по 12 мая 2024 года, во Владимирской области прогнозируется существенное похолодание. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.Если в понедельник днём в областной столице прогреется до +8 градусов Цельсия, то к четвергу ртутные столбики упадут до +4. Во вторник и среду ожидаются дожди и даже снегопады.К выходным потеплеет до +11 градусов, возможны осадки.