Столица 33-его региона заняла 6 место в рейтинге городов с самым высоким уровнем качества жизни. Исследование за первый квартал 2024 года провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

Столица 33-его региона заняла 6 место в рейтинге городов с самым высоким уровнем качества жизни. Исследование за первый квартал 2024 года провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Перед Владимиром в рейтинге находятся Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург. Всего оказалось 46 городов с высоким качеством жизни. Цитата из исследования Города с самым высоким качеством жизни –