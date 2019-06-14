Микрофинансовые организации воспринимаются многими именно как место, где можно получить небольшую сумму денег на короткий срок.

Микрофинансовые организации воспринимаются многими именно как место, где можно получить небольшую сумму денег на короткий срок. Однако некоторые компании, представляющие эту сферу деятельности, работают не только в формате кредитования "до зарплаты". У них можно занять 50000 на карту или даже больше. При этом сохраняется простота оформления, что многих привлекает и заставляет отказаться от услуг традиционных банков.

В отличие от вышеупомянутых банков, в МФО меньше бюрократии и больше либерального отношения к потенциальным клиентам. В жизни практически любого человека бывали ситуации, когда срочно нужны деньги и времени собирать справки и сидеть в очередях попросту нет. К тому же даже наличие всех документов - далеко не гарантия, что банк выдаст кредит. А вот МФО, учитывая несколько иной подход к работе и индивидуальный взгляд на каждого заемщика, пусть и не гарантируют 100% получение средств, но показывают куда меньший процент отказов. Да и даже если заемщика ждет отказ, он последует в течение буквально нескольких минут после заполнения заявки на сайте. В банке же можно убить несколько дней на очереди, консультации и сбор бумаг, в итоге ничего не получив и оставшись со своей финансовой проблемой, к которой добавится еще и потерянное время.

Сколько можно получить в МФО?

Каждая компания, которая занимается вопросами микрокредитования, предлагает разные условия. Более того, максимум нередко зависит и от самого заемщика. Кому-то без проблем дадут и 20000 на карту, другим поставят меньший максимум. В целом же МФО ориентированы на относительно мелкие кредиты. По статистике граждане зачастую нуждаются в нескольких тысячах и берут суммы в пределах 1000 - 10000 рублей. Тем не менее это не означает, что микрофинансовые организации не способны предложить более значительные займы. Все индивидуально в зависимости от конкретной компании и конкретного заемщика.

Сроки оформления и зачисления средств

Как уже отмечалось выше, для получения кредита в МФО необходимо заполнить заявку на сайте компании. В ней указываются сроки, желаемая сумма, паспортные данные и контакты. Эта информация анализируется сотрудником, после чего он связывается с клиентом для уточнения деталей и средства переводятся на указанные реквизиты. Вся процедура, как правило, занимает несколько десятков минут, а то и меньше. Более того, существуют МФО, которые предлагают автоматический перевод средств сразу после оформления заявки. Зачастую такая опция доступна постоянным клиентам с хорошей кредитной историей.