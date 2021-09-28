Промо-акции – это эффективный инструмент, позволяющий повысить продажи и привлечь внимание публики к заведению или бренду.

Промо-акции – это эффективный инструмент, позволяющий повысить продажи и привлечь внимание публики к заведению или бренду. Такие мероприятия дают возможность публике самостоятельно ознакомиться с товаром, оценить его особенности и достоинства. При этом отличительная особенность этих ивентов – прямой контакт промоутеров и целевой аудитории. Как результат, заказчику важно тщательно подойти к подбору персонала.

Особенности работы промо-сотрудников

Основная задача таких специалистов состоит в активизации спроса, привлечении внимания публики к определенному событию. Часто для достижения поставленных целей промоутеры могут использовать различное вспомогательное оборудование, включая громкоговорители, флаги, осветительные приборы и пр. Благодаря всему этому прохожие могут заинтересоваться определенным событием, обратить на него внимание.

В рамках рекламных мероприятий промо-сотрудники раздают рекламные материалы, рассказывают публике об определенной продукции, презентуют товар и распространяют бесплатные образцы. Они напрямую взаимодействуют с аудиторией, выступают лицом бренда на момент проведения ивента. Именно поэтому важно привлекать коммуникабельных, доброжелательных и ответственных сотрудников. От квалификации такого персонала напрямую зависит результат мероприятия.

Основные разновидности промо-сотрудников

Среди наиболее востребованных промо-работников выделяют:



специалистов по распространению листовок – такие сотрудники не просто раздают флаера, но и дополнительно консультируют публику, больше об их работе вы узнаете на сайте btl-me.ru/uslugi/flyer;



промоутеры с лайтбоксами – светящийся стенд привлекает внимание публики даже в вечернее время, повысить эффект от рекламы позволяет промо-сотрудник, который готов проконсультировать заинтересовавшихся клиентов по любому вопросу;



ростовые куклы – благодаря ярким нарядам публика видит промо-персонал издалека, работники не только развлекают клиентов, но также распространяют рекламу и образцы продукции;



консультанты – такие специалисты могут грамотно презентовать товар, организовать выставку и заинтересовать целевую аудиторию;



хелперы – незаменимые помощники в ходе любого рекламного мероприятия, готовые выполнить ту или иную задачу, исходя из особенностей конкретного ивента.



Как нанять хороших промоутеров

Повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи по результатам промо-акции можно лишь в том случае, если мероприятие прошло эффективно. Добиться высоких результатов помогут квалифицированные специалисты. Нанять промо-работников для организации различных BTL-акций можно на сайте btl-me.ru/uslugi. Креативное агентство «МЫ» занимается проведением рекламных мероприятий «под ключ». Обращаясь сюда, клиенты могут рассчитывать на прозрачные цены, широкий выбор опытных работников и гарантированную активизацию спроса.