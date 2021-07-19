Автомобильное КАСКО представляет собой страхование транспортного средства от возможных повреждений и угона

Что такое КАСКО

Автомобильное КАСКО представляет собой страхование транспортного средства от возможных повреждений и угона. Особенностью КАСКО является то, что, как правило, страховкой можно воспользоваться даже в случае, если автомобиль пострадал по вине владельца. При этом не важно, врезался ли в автомобиль другой водитель, упало ли на него дерево, или же сам владелец не рассчитал габариты своего транспортного средства и не вписался в гаражные двери. Во всех этих случаях КАСКО покрывает убытки.

Часто КАСКО по ошибке путают с ОСАГО. Важно помнить, что КАСКО – это добровольная страховка, призванная уберечь владельца автомобиля от возможных непрогнозируемых убытков. Поэтому решение нужно ли КАСКО принимает сам автовладелец. В свою очередь ОСАГО является обязательным и регламентируется на государственном уровне. Его задача защитить других участников движения от убытков, которые может случайно причинить обладатель ОСАГО.

Виды страховых покрытий в рамках КАСКО

Как уже было сказано, КАСКО покрывает широкий спектр факторов, которые могут принести убытки владельцу транспортного средства. Так, например, КАСКО от Тинькофф защищает владельца от следующих ситуаций:



Ущерб. Последствия ДТП, падение дерева, повреждения из-за природных катаклизмов, противоправные действия третьих лиц и многое другое.

Последствия ДТП, падение дерева, повреждения из-за природных катаклизмов, противоправные действия третьих лиц и многое другое.

Полное уничтожение. Выплата возмещения в случае, если ремонт превышает 65% от страховой суммы.

Выплата возмещения в случае, если ремонт превышает 65% от страховой суммы.

Хищение. КАСКО обеспечивает финансовую защиту в случае угона автомобиля.



Какие преимущества оформления КАСКО в Тинькофф

Несмотря на то, что большинство страховых компаний предлагает приблизительно одинаковый спектр услуг, у КАСКО от Тинькофф есть ряд конкурентных преимуществ, выделяющих его на общем фоне:



Онлайн оформление. Чтобы оформить КАСКО, не нужно тратить время и силы на поездку в офис. Страховой полис привезут Вам, а при необходимости осмотр автомобиля проведут в любое удобное для Вас дневное время.

Чтобы оформить КАСКО, не нужно тратить время и силы на поездку в офис. Страховой полис привезут Вам, а при необходимости осмотр автомобиля проведут в любое удобное для Вас дневное время.

Скидки за аккуратную езду. Тут все просто, тише едешь – меньше платишь.

Тут все просто, тише едешь – меньше платишь.

Низкие цены. Стоимость страховки начинается от 2000 р.

Стоимость страховки начинается от 2000 р.

Ремонт без бюрократии. Если владелец КАСКО попадает в аварию, ему нужно просто позвонить в страховую компанию, где ему помогут подобрать ближайшую СТО. После этого владелец может ехать сразу же к мастерской.

Если владелец КАСКО попадает в аварию, ему нужно просто позвонить в страховую компанию, где ему помогут подобрать ближайшую СТО. После этого владелец может ехать сразу же к мастерской.

Дополнительные возможности. При необходимости можно оформить дополнительные виды страховых покрытий.



Акционерное Общество "Тинькофф Банк"



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