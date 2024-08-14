Прививочная кампания против гриппа начинается 19 августа. Во Владимирскую область уже привезли больше 167 тысяч доз вакцины, сообщили в правительстве области. Среди них – более 68 тысяч доз

Прививочная кампания против гриппа начинается 19 августа. Во Владимирскую область уже привезли больше 167 тысяч доз вакцины, сообщили в правительстве области. Среди них – более 68 тысяч доз «Совигриппа» (трёхвалентная вакцина) и 44 тысячи доз «Флю-М» (трёхвалентная вакцина) – для взрослых. Для детей в регион поступило около 55 тысяч доз «Ультрикса Квадри» (четырёхвалентная вакцина). Чтобы