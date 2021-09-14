Людмила Жукова запретила подчинённым критиковать себя.

Прокуратура требует отменить незаконный «Кодекс этики медработника», который ввела главврач больницы в Радужном Людмила Жукова. Акт направлен на запрет критики в адрес руководства медучреждения.Как сообщает надзорное ведомство, документ принят в нарушение законодательства, без учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, представляющего интересы медиков.«На приказ главврача внесён протест, который находится на рассмотрении», - ответили прокуроры на обращение коллектива.Ранее прокуратура 39 сотрудникам скорой медицинской помощи в Радужном 750 тысяч рублей за работу с ковид-пациентами.Напомним, что по итогам проверки, инициированной замгубернатором Ольгой Гребнёвой, В работе учреждения выявлены многочисленные нарушения.