В последнее время ходили о слухи об интересном положении участницы шоу Дом-2 Ольги Рапунцель. Оказалось, что девушка действительно носит под сердцем второго ребенка.

В последнее время ходили о слухи об интересном положении участницы шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель. Оказалось, что девушка действительно носит под сердцем второго ребенка.Об этом звезда официально заявила на своей странице в социальной сети Инстаграм. "Друзья,вот и пришло время рассказать вам...Мы долго думали, переживали, как же нам сказать об этом, так вот любовь творит чудеса ❤️✨Я беременна🤰🏽 Мы с Мужем ждем второго ребенка😭🥳❤️Я рада ,что вы сейчас об этом знаете 🤗 и мы благодарим каждого, кто счастлив вместе с нами 😘❤️", – публично призналась Рапунцель.Позже Ольга рассказала, что далеко не все порадовались предстоящему пополнению в ее семье. Некоторые участники телестройки упрекнули девушку в том, что она всего лишь прикрывается своей беременностью."Я в шоке от таких людей! Что значит прикрываюсь? Моя семья – это мое самое ценное в жизни, мои дети – это моя жизнь!", – утверждает знаменитость.12 Ноя 2019 в 5:11 PSTНапомним, светская дива строит любовь на проекте с участником Дмитрием Дмитриенко. Пара уже несколько лет состоит в отношениях, которые сопровождаются постоянными скандалами. Тем не менее, влюбленные остаются вместе несмотря ни на что.К слову, это уже вторая беременность Рапунцель. В апреле прошлого года она подарила Дмитрию дочь Василису.