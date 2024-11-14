Крупная владимирская компания задолжала государству 26 миллионов рублей. Взыскать налог поручили судебным приставам. Чтобы заставить фирму оплатить задолженность, приставам пришлось

Крупная владимирская компания задолжала государству 26 миллионов рублей. Взыскать налог поручили судебным приставам. Чтобы заставить фирму оплатить задолженность, приставам пришлось арестовать склад площадью 5600 квадратных метров, принадлежащий компании. Эта мера помогла. Не дожидаясь, когда помещение принудительно пустят с торгов, организация полностью оплатила задолженность. Исполнительский сбор составил 1,8 млн рублей. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: