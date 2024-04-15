Смотрите Вести в 14:30: злоумышленнику, пытавшемуся поджечь здание областного правительства,...
Смотрите "Вести" в 14:30: злоумышленнику, пытавшемуся поджечь здание областного правительства, вынесена мера пресечения
Поджигатель в СИЗО
- Взрывы у здания областного правительства. В чем мотив поджигателя? 24-летнему злоумышленнику вынесена мера пресечения.
Бескультурный слой
- Древний человек оставил наследие, а современный - мусор. Первый субботник на Сунгире. Начнутся ли в этом году работы по обустройству там археологического парка?
3:9 на двоих
- И итоги футбольных выходных. Чего не хватило нашим командам для победы?