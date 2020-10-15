В Депздраве готовятся разворачивать новые койки для больных Covid-19.

На брифинге по ситуации с коронавирусом директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, что ортопедический центр в Пиганово готовы снова переформатировать в ковидарий на 55 коек. С 12 октября в больнице приостановили приём профильных пациентов. Аналогичная ситуация с приёмом больных в хирургическом корпусе ОКБ, но перепрофилировать его под ковид-госпиталь пока не торопятся. Кроме этого, главврач региона отметила, что в Муромской горбольнице №3 нашлись резервы под 20 дополнительных коек для помощи пациентам с Covid-19.«Во Владимире мы планируем развернуть 70 дополнительных коек для лечения внебольничной пневмонии: 30 коек на базе горбольницы №5, 40 коек – в горбольнице №2», - пояснила директор Депздрава.Отмечается, что горбольницу №4, где находится сосудистый центр перепрофилировать не будут. В горбольнице №5 возможность отсутствует вовсе.«В горбольнице №2 стационар и поликлиника в одном здании. Мы не можем рассматривать её как ковид-госпиталь, но в инфекционном корпусе развернуто 40 мест для помощи детям с коронавирусной инфекцией», - добавила Елена Утемова.Отметим, что вечером 14 октября в стационарах находилось на лечении 674 пациента. Всего в регионе развёрнуто для инфицированных коронавирусом.