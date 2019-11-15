Светлана Лобода обнародовала новое фото. Популярная певица предстала перед поклонниками в большим животом, тем самым указав на свою беременность.

Светлана Лобода обнародовала новое фото. Популярная певица предстала перед поклонниками в большим животом, тем самым указав на свою беременность.13 Ноя 2019 в 11:22 PSTМатериал дополняется