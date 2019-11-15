Светлана Лобода обнародовала новое фото. Популярная певица предстала перед поклонниками в большим животом, тем самым указав на свою беременность.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-devyatyj-mesyac-loboda-vystavila-napokaz-bolshoj-zhivot.html" target="_blank">Девятый месяц: Лобода выставила напоказ большой живот</a> - Светлана Лобода обнародовала новое фото. Популярная певица предстала перед поклонниками в большим животом, тем самым указав на свою беременность.
[url=https://33live.ru/novosti/15-11-2019-devyatyj-mesyac-loboda-vystavila-napokaz-bolshoj-zhivot.html]Девятый месяц: Лобода выставила напоказ большой живот[/url] - Светлана Лобода обнародовала новое фото. Популярная певица предстала перед поклонниками в большим животом, тем самым указав на свою беременность.