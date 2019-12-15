Певец Сергей Лазарев удивил откровениями о жизни своих малышей. Так знаменитость заставляет своего пятилетного сына терпеть побои.

Певец Сергей Лазарев удивил откровениями о жизни своих малышей. Так знаменитость заставляет своего пятилетного сына терпеть побои.Несмотря на тот факт, что у артиста в предновогодние дни насыщенный график, он старается каждую минуту своего свободного времени уделять ненаглядным чадам. Певец неоднократно отмечал, что дети дружны между собой, однако, случаются и не очень приятные инциденты, от которых никуда не денешься."Есть няни, которые помогают, но я стараюсь много времени уделять детям.Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, онможет ревновать. Никита очень любит Аню – она его бьет, а он терпит", – рассказал Сергейв в эфире вечерней телепередачи Ивана Урганта.Он подчеркнул, что его красотка-доченька еще совсем кроха и не умеет выражать свои эмоции. Стоит заметить, что сенсорное воздействие – наиболее актуальный для детей способ контактирования с внешним миром. Поэтому нет ничего удивительного в том, что не имея возможности высказать словами свое негодование маленькая Аня пускает в ход кулаки.говорю: "Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, непонимает ничего, поэтому терпи", – дополнил Лазарев. Впрочем, как только Аня подрастет, артисту наверняка придется объяснить ей, что бить собственного братика нехорошо. Однако, есть надежда, что у звездного папы не будет нужды проводить воспитательные беседы, ведь дети даже сейчас стараются ладить между собой по мере возможностей.13 Дек 2019 в 2:58 PST