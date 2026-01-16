Сотрудники и техника «Центра управления городскими дорогами» продолжают очищать владимирские улицы от снега в круглосуточном режиме. Этой ночью на муниципальных дорогах работали 65 единиц

Сотрудники и техника «Центра управления городскими дорогами» продолжают очищать владимирские улицы от снега в круглосуточном режиме. Этой ночью на муниципальных дорогах работали 65 единиц снегоуборочной техники. За сутки из областной столицы на снегосвалку вывезено свыше 14,5 тысяч кубометров снежной массы. Большегрузные самосвалы совершили более 660 рейсов. Сегодня на улицах города снег убирают во всех районах