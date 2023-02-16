Пожар с пострадавшим произошел рано утром в четверг в городе Кольчугино. Огнеборцы, которые прибыли по сигналу обнаружили задымление в 1-ом подъезде пятиэтажки. Пожарные эвакуировали 10

Пожар с пострадавшим произошел рано утром в четверг в городе Кольчугино. Огнеборцы, которые прибыли по сигналу обнаружили задымление в 1-ом подъезде пятиэтажки. Пожарные эвакуировали 10 человек и ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. В одной из квартир сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты. В результате происшествия пострадал мужчина. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области