Светская львица стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. Светлана Бондарчук появилась в программе Судьба человека телеканала Россия 1.

Светская львица стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. СветланаБондарчук появилась в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Светлана 25 лет была женой режиссера Федора Бондарчука. Ониказались идеальной парой, поэтому весть о разводе стала шоком для многих.Вскоре после расставания с женой кинематографист сталвстречаться с актрисой Паулиной Андреевой. Тогда многие говорили, что артисткаразрушила крепкую семью. Меж тем в студии "Судьба человека" Светлана Бондарчуквстала на защиту новой пассии экс-супруга."Очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого радикого-то, – отметила светская львица. – Случилсякризис, пике, из которого мы не могли уже выйти. Не то, чтобы кто-то из нас сталжить с новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться.Только через время у Федора возникли новые отношения. Это не было причинойразвода. Это очень важно понимать, потому что его за это осуждали, его подругу".Бондарчук рассказала также, что с бывшим мужем осталась вдружеских отношениях. Светлана не держит зла на Федора, они остаются семьей,вместе заботятся о детях и внуках. О экс-возлюбленном она отзывается оченьтепло."Федор – прекрасный, заботливый человек. Знаете, когда нашадочка родилась раньше времени, у нее были проблемы со здоровьем, нас этаситуация только сплотила, Федор показал себя с новой, прекрасной стороны", – сказаласветская львица ведущему программыДобавим, что Светлана Бондарчук отказалась прямо называтьпричину развода с режиссером. Однако она заметила, что после расставания еежизнь стала другой, но ничуть не хуже прежней."Мне кажется, любовь рассыпается, когда люди перестаютслушать друг друга", – уклончиво сообщила светская львица в программе