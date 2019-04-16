Светская львица стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. Светлана
Бондарчук появилась в программе Судьба человека телеканала Россия 1.
Светская львица стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. Светлана
Бондарчук появилась в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Светлана 25 лет была женой режиссера Федора Бондарчука. Они
казались идеальной парой, поэтому весть о разводе стала шоком для многих.
Вскоре после расставания с женой кинематографист стал
встречаться с актрисой Паулиной Андреевой. Тогда многие говорили, что артистка
разрушила крепкую семью. Меж тем в студии "Судьба человека" Светлана Бондарчук
встала на защиту новой пассии экс-супруга.
"Очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого ради
кого-то, – отметила светская львица. – Случился
кризис, пике, из которого мы не могли уже выйти. Не то, чтобы кто-то из нас стал
жить с новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться.
Только через время у Федора возникли новые отношения. Это не было причиной
развода. Это очень важно понимать, потому что его за это осуждали, его подругу".
Бондарчук рассказала также, что с бывшим мужем осталась в
дружеских отношениях. Светлана не держит зла на Федора, они остаются семьей,
вместе заботятся о детях и внуках. О экс-возлюбленном она отзывается очень
тепло.
"Федор – прекрасный, заботливый человек. Знаете, когда наша
дочка родилась раньше времени, у нее были проблемы со здоровьем, нас эта
ситуация только сплотила, Федор показал себя с новой, прекрасной стороны", – сказала
светская львица ведущему программы
Добавим, что Светлана Бондарчук отказалась прямо называть
причину развода с режиссером. Однако она заметила, что после расставания ее
жизнь стала другой, но ничуть не хуже прежней.
"Мне кажется, любовь рассыпается, когда люди перестают
слушать друг друга", – уклончиво сообщила светская львица в программе