Экс-возлюбленная
певца Татьяна Гудзева родила ребенка. Анна Калашникова, с которой до
этого тоже встречался Прохор Шаляпин, порадовалась за артиста.
Экс-возлюбленная
певца Татьяна Гудзева родила ребенка. Анна Калашникова, с которой до
этого тоже встречался Прохор Шаляпин, порадовалась за артиста.
Малыш появился на свет 15 июля. Пока исполнитель не
комментирует это событие.
Анна Калашникова уверена, что мальчик
будет очень красивым: есть, в кого. "Я очень рада, что у Прохора родился сын. Я
его поздравляю! Такой генофонд пропадал", – цитирует бывшую невесту Шаляпина сайт
.
Также модель выразила надежду, что певец и
Татьяной Гудзевой будут прекрасными родителями. "Надеюсь, что это действительно
твой сын", – добавила Анна Калашникова.
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