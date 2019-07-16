Экс-возлюбленная певца Татьяна Гудзева родила ребенка. Анна Калашникова, с которой до этого тоже встречался Прохор Шаляпин, порадовалась за артиста.

Экс-возлюбленнаяпевца Татьяна Гудзева родила ребенка. Анна Калашникова, с которой доэтого тоже встречался Прохор Шаляпин, порадовалась за артиста.Малыш появился на свет 15 июля. Пока исполнитель некомментирует это событие.Анна Калашникова уверена, что мальчикбудет очень красивым: есть, в кого. "Я очень рада, что у Прохора родился сын. Яего поздравляю! Такой генофонд пропадал", – цитирует бывшую невесту Шаляпина сайтТакже модель выразила надежду, что певец иТатьяной Гудзевой будут прекрасными родителями. "Надеюсь, что это действительнотвой сын", – добавила Анна Калашникова.Материал дополняется