16 августа 2022 года проходит церковный православный день памяти Антония Римлянина. Православные...

16 августа 2022 года проходит церковный православный день памяти Антония Римлянина. Православные чтят святого Новгородского чудотворца преподобного Антония Римлянина (его годы жизни приходились на XI-XII века). Праздник имеет название Вихровей, так как в этот день дующие ветра превращались в вихри.Что нельзя делать в день Антония Римлянина:В этот день нельзя убираться (не натирайте полы до блеска, не убирайте мусор и пыль. Иначе есть риск остаться без материального достатка и благополучия).Не лентяйничайте (займитесь делом, тогда к вам придет успех не только не в деловой сфере, денежное вознаграждение тоже не заставит ждать. Если будете пренебрегать обычаем, то останетесь без денег).Православным также не следует есть пищу животного происхождения, рыбу, молоко, мясо, яйца – идет Успенский пост. В этот день соблюдаются запреты на развлекательное времяпровождение; праздное настроение не приветствуется. Венчание также стоит отложить.Не вступайте в ссоры, конфликты, в частности, с родственниками – может быть чревато огромными последствиями.Нельзя ни с кем делиться хорошим сном в ночь на 16 августа – есть вероятность, что счастливые события, которые сулит этот сон, вы спугнете в реальной жизни.Народные приметы на 16 августа 2022 года:Сильный ветер — зима будет с трескучими морозами.Тёплый южный и тихий ветер — к мягкой зиме.Какая погода сегодня, таким будет и октябрь, а также 19 декабря.Дождь — непогода надолго затянется.Лошадь к воздуху принюхивается — перед дождём.Облака на горизонте вытянулись в линию — к ветру.Домашняя птица начала линять — к заморозкам.Лягушки выползают на сушу, прыгают по берегу — перед дождём.Туман по низинам стелется — к теплу.Фото https://www.pxfuel.com/