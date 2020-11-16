Сразу в нескольких странах начались массовые акции протеста недовольных ограничениями из-за коронавируса, передает . Так, в Германии полиции даже пришлось применять против агрессивной ..

Сразу в нескольких странах начались массовые акции протеста недовольных ограничениями из-за коронавируса, передает . Так, в Германии полиции даже пришлось применять против агрессивной толпы водометы. В Португалии на улицы вышли рестораторы, которые требуют от государства поддержки. Последние новости показывают, что у людей остается все меньше и меньше терпения и веры в то, что в ближайшее время жизнь сможет вернуться в прежнее русло.