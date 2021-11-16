Губернатор заявил, что таким чиновникам не место во власти.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал возбуждение уголовных дел против своего зама«Осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать все, чтобы обеспечить прозрачность в работы власти, прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами и имуществом, а также прозрачные взаимоотношения с бизнесом. Доверие жителей, соблюдение законов и справедливость – основные требования для любого чиновника. Те, кто не нарушает эти нормы, не должны работать в наших рядах», - пояснил Александр Александрович.Напомним, что вчера вечером его вице-губернатора взяли с поличным при получении взятки.По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за покровительство врио заместителя губернатора Владимирской области получил незаконное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей. Госслужащего задержали с поличным.Он пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его компании по исполнению одного из госконтрактов в социальной сфере, которую курирует вице-губернатор. По информации СМИ, речь идёт оСледователем будет направлено ходатайство об аресте высокопоставленного должностного лица.Расследование уголовного дела продолжается.