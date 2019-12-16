В Старой Руссе Новгородской области местный житель убил знакомого, после чего поджег его дом. Злоумышленника уже задержали правоохранители, сообшает . По предварительным данным, во время ..

В Старой Руссе Новгородской области местный житель убил знакомого, после чего поджег его дом. Злоумышленника уже задержали правоохранители, сообшает .По предварительным данным, во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них набросился на оппонента с ножницами и нанес ему смертельное ранение в шею. После этого нападавший украл из дома погибшего два велосипеда и бензопилу. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег здание.