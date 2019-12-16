Накануне состоялся финал конкурса Человек года на телепроекте Дом-2. Ольга Бузова как его ведущая ответственно подошла к выбору наряда и подготовке образа.

Накануне состоялся финал конкурса "Человек года" на телепроекте "Дом-2". Ольга Бузова как его ведущая ответственно подошла к выбору наряда и подготовке образа.Исполнительница облачилась в длинное обтягивающее сверкающее платье, усыпанное пайетками, придающими ему зеленый оттенок. Наряд был тонких бретелях и с глубоким декольте. Завершили образ туфли-лодочки черного цвета.Кроме этого, светская львица уложила волосы мягкими локонами. А также сделала очень яркий мейк-ап.Свой торжественный аутфит Бузова продемонстрировала на своей странице в социальной сети Инстаграм. На видео она сначала снимает сама себя на фронтальную камеру. Потом Ольга начинает делать запись, снимая свое отражение в зеркале во весь рост."Такой вот у меня образ. Мы не можем понять: я ёлочка, рыбка, русалка или гуппи?", – поинтересовалась у фолловеров знаменитость.Отметим, премия "Человек года" досталась участнице телестройки Марине Африкантовой. Девушка в течение пяти лет пыталась завоевать награду, но ей это не удавалась. На этот раз благодаря поддержке и вере мужа звезда "Дома-2" смогла занять первое место и получить в качестве приза ключи от новенького Mercedes люкс-класса.