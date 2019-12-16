На станции Косино московского метро молодой человек открыл стрельбу. Правонарушителя задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает . По предварительным данным, молодой ..

На станции "Косино" московского метро молодой человек открыл стрельбу. Правонарушителя задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает .По предварительным данным, молодой человек был в подземке вместе со своей знакомой. Как утверждают очевидцы, он расхаживал по платформе, размахивая оружием. В какой-то момент правонарушитель поднялся по лестнице и произвел несколько выстрелов в сторону тоннеля. В результате инцидента никто не пострадал.