Авария с пострадавшим произошла сегодня утром в Селивановском районе возле деревни Копнино. Столкнулись две машины. На место вызвали спасателей. Последствия ДТП ликвидировали 10 человек и 3

Авария с пострадавшим произошла сегодня утром в Селивановском районе возле деревни Копнино. Столкнулись две машины. На место вызвали спасателей. Последствия ДТП ликвидировали 10 человек и 3 единицы техники, из них 5 спасателей МЧС. Пострадавшего доставали из покореженной машины. Другие подробности аварии пока неизвестны, в ГАИ пообещали прокомментировать происшествие чуть позже. Мы дополним эту новость. Прокомментируйте