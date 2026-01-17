Мужик заходит в бар и заказывает рюмку водки. Только собирается выпить как подбегает маленькая обезьянка и мочит свою маленькую письку в рюмке. Мужик шокирован и зол. Заказывает еще одну рюмку. Повторяется та же история. Он подходит к бармену и спрашивает:
- Слышь, а почему обезьяна мочит письку в рюмке?
- Не знаю, у пианиста спроси он дольше всех тут работает.
Мужик подходит к пианисту, пьяному и спящему за роялем, будит его и спрашивает:
-Почему обезьяна мочит письку в рюмке?
-100$
Мужика жаба давит, но любопытство победило дает пианисту сто баксов, тот приподнимается бьет по клавишам и поет:
Паачему обезьяна мочит письку в рюмке???
еще анекдот!