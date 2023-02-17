Во Владимирской области оштрафовали директора МУПа за плохую уборку улиц от снега. В Гороховце...

Во Владимирской области оштрафовали директора МУПа за плохую уборку улиц от снега.В Гороховце руководитель муниципального предприятия, ответственного за уборку города от снега, привлечён к административной ответственности.Прокуратурой Гороховецкого района проверила работу коммунального предприятия по зимней уборке улиц и тротуаров.Работы по механизированной очистке от снега и посыпке дорог, а также ручной посыпке и очистке тротуаров на территории г. Гороховец выполняет МУП «Гороховецкая МТС».При неоднократном обследовании улиц Ленина, Горького, Набережная, Фрунзе на них выявлены нарушения, связанные с некачественной уборкой дорог и тротуаров, несвоевременным вывозом снежных масс с территории города.В отношении директора МУП «Гороховецкая МТС» возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В результате - штраф в размере 20 тыс. рублей, рассказали в областной прокуратуре.Фото pxfuel.com