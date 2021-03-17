Соревнуются, чтобы спасать. Во Владимире собрались команды пожарно-спасательных подразделений МЧС области. 7 команд из разных районов соревнуются в ликвидации последствий ДТП. Как можно

Соревнуются, чтобы спасать. Во Владимире собрались команды пожарно-спасательных подразделений МЧС области. 7 команд из разных районов соревнуются в ликвидации последствий ДТП. Как можно скорее участники соревнований должны с помощью специального оборудования достать из аварийной машины “пострадавших” и оказать им первую помощь. Действовать нужно слаженно. От умения и скорости спасателей в реальной ситуации зависят жизни людей.