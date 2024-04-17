Годовая инфляция во Владимирской области в марте снизилась до 8,2% после 8,5% в феврале, сообщили в региональном отделении Банка России. Так, например, подешевели помидоры, а рост цен на яйца

Годовая инфляция во Владимирской области в марте снизилась до 8,2% после 8,5% в феврале, сообщили в региональном отделении Банка России. Так, например, подешевели помидоры, а рост цен на яйца замедлился. Во Владимирскую область стали поставлять больше импортных лимонов, апельсинов и груш, за счет этого замедлился рост цен. Снизилась и стоимость помидоров, по крайней мере, если