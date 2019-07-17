Единственная наследница Анастасии Волочковой стала совсем уж взрослой. Интернет-обыватели отмечают, что 13-летняя Ариадна растет настоящей красавицей.

Единственная наследница Анастасии Волочковой стала совсем ужвзрослой. Интернет-обыватели отмечают, что 13-летняя Ариадна растет настоящейкрасавицей.В личном Instagram дочь балерины опубликовала свежий снимок.В кадре Ариадна Волочкова позирует на фоне театра "Современник", она облачена вбелую рубашку с ярким принтом, короткую черную юбку и туфли на шпильках.Предвидя возможную критику, наследница знаменитой танцовщицыотметила, мол, не считает, что слишком мала для высоких каблуков. В концеАриадна добавила смеющийся смайлик.Анастасия Волочкова новый образ дочери одобрила. "Ты оченькрасивая, добрая и светлая. Горжусь тобой", – написала балерина в комментариях."А девочка созрела!..))👗 (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие ноги красивые! 😍😍😍","Какая красивая и длиногая девушка. Вся в маму", "Красивая девушка! Каблукиочень идут, ноги-то от ушей!!!!!" – осыпали Волочкову-младшую комплиментамиподписчики.Отметим, что балеринамало занимается воспитанием наследницы. Танцовщица многоработает и часто гастролирует, поэтому на дочь времени почти не остается. Кслову, ходят слухи, что бывшая прима Большого театра обделяет вниманиемотпрыска из-за пристрастия к алкоголю.Между тем крайне самостоятельна, помимо учебыв школе она интересуется искусством, театром, ведет личный блог и занимаетсяконным спортом. Недавно она завоевала первую медаль: заняла третье место насоревнованиях.