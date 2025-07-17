Дольщики ЖК «Поколение» оспаривают постановление правительства и «дорожную карту», представленную губернатором Владимирской области. Документы не позволяют людям получить достроенные

Дольщики ЖК «Поколение» оспаривают постановление правительства и «дорожную карту», представленную губернатором Владимирской области. Документы не позволяют людям получить достроенные квартиры и предусматривают выплаты лишь по ДДУ, а не по рыночной стоимости. Вместе с тем люди ждут именно готового жилья — для своих детей и родных. Виталий Николаев — многодетный отец. Сейчас он буквально оторван от