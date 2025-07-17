IT-мошенники похитили у жителей Владимирской области чуть более 8 миллионов за неделю. Всего полицейские зарегистрировали 64 преступления, рассказали в пресс-службе УМВД области. 76-летней

IT-мошенники похитили у жителей Владимирской области чуть более 8 миллионов за неделю. Всего полицейские зарегистрировали 64 преступления, рассказали в пресс-службе УМВД области. 76-летней жительнице Владимира позвонила лже-сотрудница «Росфинмониторинга» и порекомендовала перевести имеющиеся сбережения на «безопасный» счет. Для этого женщине нужно было перейти по ссылке. Она так и сделала, запустив тем самым вредоносное приложение, с помощью