Умер от удара током из-за некачественного трансформатора. В Муроме возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия

Умер от удара током из-за некачественного трансформатора. В Муроме возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла на производстве у индивидуального предпринимателя. 4 июня в дневное время формовщик, который работал в компании, перешагивал через провод электросварочного аппарата, находящегося под напряжением. Мужчина получил удар тока и впоследствии скончался от