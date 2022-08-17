Новую пятикилометровую дорогу проложат по проекту жилого района Alia, который строится в Покровском-Стрешневе.

Новую пятикилометровую дорогу проложат по проекту жилого района Alia, который строится в Покровском-Стрешневе.В Москве строят метро и дороги быстрыми темпами для улучшения транспортной доступности того или иного района. Для развития важны не только крупные магистрали, но и дороги районного значения.Сейчас активно развивается территория бывшего Тушинского аэродрома. Там строятся современные жилые комплексы, детские сады и школы. В 2014 году открылся стадион "Спартак", где прошли пять матчей чемпионата мира по футболу и занимается одноименная футбольная команда по сей день. Там же открылась станция метро "Спартак".В прошлом году на территории бывшего Тушинского аэродрома построили крупные спортивный комплекс "Чкалов-Арена", который станет ядром еще одного спортивного кластера. В этом месте разместились ледовая арена, центры художественной гимнастики, хоккейной подготовки и фехтования, универсальный спортзал и фитнес-центр.К 2025 году от метро "Спартак" до комплекса "Чкалов-Арена" построят пятикилометровую дорогу, благодаря чему развитие территории ускорится. Также здесь появится выезд на Волоколамское шоссе, что тоже улучшит транспортную доступность социальных и жилых объектов в Тушинской пойме.Сейчас на участке бывшего Тушинского аэродрома площадью 65 гектаров строится жилой район Alia, где, помимо всего, будут бизнес-парк класса А, спортивная и социальная инфраструктуры.Ожидается, что, как только все корпуса жилого комплекса будут сданы в эксплуатацию, в нем будут проживать примерно 15 тысяч человек, а работать и учиться – более 24 тысяч человек. Инвесторы вложили в проект свыше 100 миллиардов рублей.Говоря о развитии района Покровское-Стрешнево, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены территория транспортно-пересадочного узла "Тушинская", берега реки Сходня, места вдоль Деривационного канала, зона отдыха на правом берегу Химкинского водохранилища и сквер на улице Свободы, построен детский сад на Подмосковной, открыта школа № 830, реконструирован Академический театр танца "Гжель".Ранее сообщалось о строительстве спортивного кластера в парке "Покровское-Стрешнево". Подробнее о том "Дни.ру".