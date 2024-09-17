40-летний житель Московской области попал под уголовное дело за нарушения правил ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека. Если конкретнее – из-за того, что водитель уснул за

40-летний житель Московской области попал под уголовное дело за нарушения правил ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека. Если конкретнее – из-за того, что водитель уснул за рулем, произошло ДТП, в котором сильно пострадал его пассажирка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Авария произошла 19 ноября прошлого года в Селивановском районе. Водитель «Ленд Ровер», двигаясь