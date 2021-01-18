Местный житель несколько раз воспользовался чужой банковской картой, найденной на улице.

5 января в ОМВД России по Суздальскому району обратился местный житель, сообщивший, что с его банковского счета пропали деньги. Мужчина пояснил, что вечером накануне потерял карту, привязанную к счету, а спустя несколько часов на телефон начали приходить уведомления о списании денег. Общая сумма превысила 8 800 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, проанализировали уведомления, полученные потерпевшим.В этот же день по подозрению в причастности к хищению денег был задержан 40-летний безработный местный житель.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что найденной картой опаливал покупку продуктов и спиртного с разных магазинах Суздаля.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).