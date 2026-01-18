Мой друг входит в ТОП-менеджмент одного банка, уехали в регионы на проверку филиала. Ну естественно по окончании - баня, стол, девочки. Делали фотки, но ничего неприличного, но сам факт девиц на фотках был бы для него фатальным в отношениях с женой. Он просит директора филиала не делать ему фотографий где есть хоть одна девица. Возвращается домой, на следующий день вернувшись с работы застает жену в полном гневе. Она ему: ""Был с бабой!"" Он: ""Да ты что!"" Она: ""Был!"" И кидает конверт с фотографиями. Он выхватывает фотки, судорожно перебирает - ни одной девицы, ВООБЩЕ! Он недоуменно - но тут же ни одной девки?! А ты конверт переверни! Он переворачивает конверт и там от руки размашисто написано: ""Сюда фото с девочками НЕ КЛАСТЬ!!!""
еще анекдот!