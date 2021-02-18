Попытки Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выгородить блогера Алексея Навального выглядят неуклюже и неправосудно, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Любые попытки давления на Россию бесперспективны, подчеркнул парламентарий.

Попытки Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) "выгородить" блогера Алексея Навального выглядят неуклюже и неправосудно, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Любые попытки давления на Россию бесперспективны, подчеркнул парламентарий.Пискарев напомнил, что в Европейской конвенции о защите прав и основных свобод нет термина "обеспечительные меры". Российский суд принимает решения на основании доказательств, а не мнений европейских институтов, добавил законодатель.Предъявляемые ЕСПЧ к России требования он расценил как давление на суд и принуждение к нарушению Конституции. Пискарев отметил политизированность решений страсбургского суда."Который то присуждает компенсации террористам, а не родственникам их жертв, то защищает неонацистов, убивших адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову", – напомнил парламентарий.Попытки структур ЕС "выгородить" блогера Навального депутат посчитал неуклюжими и неправосудными. "Хамство и кривляния" блогера отвратили от него даже сторонников, считает Пискарев.Давление на Россию с помощью санкций бесперспективно, предупредил депутат. "Мы знаем, что правда за нами, и у себя будем руководствоваться положениями Конституции России, которая гарантирует равенство всех перед законом и судом и прямо указывает, что решения межгосударственных органов не подлежат исполнению, если они противоречат нашему основному закону", – подытожил он.Суд в Страсбурге 16 февраля потребовал от России освободить Навального. "Мера вступает в силу немедленно", – сказано в релизе ЕСПЧ.Мосгорсуд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Блогер признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.