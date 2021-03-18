Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал нападки президента США Джо Байдена на Россию. По его мнению, на умственных способностях главы Белого дома сказался преклонный возраст.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал нападки президента США Джо Байдена на Россию. По его мнению, на умственных способностях главы Белого дома сказался преклонный возраст.Российский политик рассказал, что встречался с Джо Байденом на различных международных мероприятиях. Дмитрий Медведев отметил, что тогда демократ производил "адекватное впечатление". "Судя по всему, время его не пощадило", – подчеркнул он.Зампредседателя Совбеза отказался развернуто комментировать оскорбление Байдена. Вместо этого Медведев вспомнил цитату известного австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда. "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", – цитирует политика .Ранее президент России Владимир Путин ответил на выпад американского коллеги. Глава страны пожелал Джо Байдену здоровья и добавил, что обычно люди видят в окружающих собственные качества. По его словам, в детской фразе "Кто так обзывается, тот так и называется" заложен глубокий психологический смысл.Лидер Соединенных Штатов накануне дал интервью телеканалу ABC News. Глава Белого дома назвал Путина "убийцей" и обвинил Россию в попытках вмешаться в ход президентских выборов в конце прошлого года. В заключение пригрозил привлечь Москву к ответственности за агрессивные действия.В конце января этого года состоялись телефонные переговоры президентов России и США. Беседа, длившаяся более получаса, была "рабочей и откровенной". Тогда в Кремле сообщили, что у Владимира Путина и Джо Байдена есть разногласия по многим вопросам, но диалог будет продолжаться.