Ирина Цывина напророчила себе смерть. Вдова Евгения
Евстигнеева поверила в то, что на нее навели порчу – и эта вера
материализовалась.
Ирина Цывина напророчила себе смерть. Вдова Евгения
Евстигнеева поверила в то, что на нее навели порчу – и эта вера
материализовалась.
Вдова Евгения Евстигнееева по гороскопу – Рак,
она родилась 1 июля. Это один из самых сильных знаков зодиака – в то же время,
крайне склонный к эмоциональным перепадам. Вдобавок, Раки подвержены влиянию
извне.
Одна из подруг Ирины Цывиной была уверена, что на актрису
навели порчу. А в сумме с повышенной мнительностью Раков это могло привести к
тому, что вдова Евстигнеева сама поверила в эту версию с такой силой, что мысль
материализовалась спустя некоторое время. То есть, смерть актрисы была вызвана самореализующимся
пророчеством, считает астролог Лилия Любимова.
"Может быть, эту
мысль ее же подруги и озвучили. Ей эта мысль попала в голову, и далее сработал
такой дополнительный фактор как самореализующееся пророчество", – заявила
астролог в интервью .
окончила Школу-студию МХАТ, выступала на сценах
Театра имени Моссовета, "Сатирикона", МХТ имени Чехова. В 1993-2003
годах жила и работала в США. Сыграла в сериалах "Полицейский с
Рублевки", "Шакал", "По ту сторону смерти",
"Ольга", "Марш Турецкого", "Кадетство".
Вдова Евгения Евстигнеева скончалась в ночь на 18
апреля. Причина смерти пока не установлена. Близкие актрисы в шоке – говорят,
что еще 14-го числа Ирина отмечала день рождения своей подруги и отлично себя
чувствовала.