Ирина Цывина напророчила себе смерть. Вдова Евгения Евстигнеева поверила в то, что на нее навели порчу – и эта вера материализовалась.

Ирина Цывина напророчила себе смерть. Вдова ЕвгенияЕвстигнеева поверила в то, что на нее навели порчу – и эта вераматериализовалась.Вдова Евгения Евстигнееева по гороскопу – Рак,она родилась 1 июля. Это один из самых сильных знаков зодиака – в то же время,крайне склонный к эмоциональным перепадам. Вдобавок, Раки подвержены влияниюизвне.Одна из подруг Ирины Цывиной была уверена, что на актрисунавели порчу. А в сумме с повышенной мнительностью Раков это могло привести ктому, что вдова Евстигнеева сама поверила в эту версию с такой силой, что мысльматериализовалась спустя некоторое время. То есть, смерть актрисы была вызвана самореализующимсяпророчеством, считает астролог Лилия Любимова."Может быть, этумысль ее же подруги и озвучили. Ей эта мысль попала в голову, и далее сработалтакой дополнительный фактор как самореализующееся пророчество", – заявилаастролог в интервью .окончила Школу-студию МХАТ, выступала на сценахТеатра имени Моссовета, "Сатирикона", МХТ имени Чехова. В 1993-2003годах жила и работала в США. Сыграла в сериалах "Полицейский сРублевки", "Шакал", "По ту сторону смерти","Ольга", "Марш Турецкого", "Кадетство".Вдова Евгения Евстигнеева скончалась в ночь на 18апреля. Причина смерти пока не установлена. Близкие актрисы в шоке – говорят,что еще 14-го числа Ирина отмечала день рождения своей подруги и отлично себячувствовала.