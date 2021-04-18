Пожар произошел в субботу, 17 апреля.

В Суздальском районе Владимирской области сгорели два жилых и два дачных дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Пожар произошел в субботу, 17 апреля. Сообщение поступило на пульт диспетчеру в 11.38. Из-за ветренной погоды пламя быстро распространилось. В итоге загорелись и другие деревянные дома. Общая площадь возгорания составила 308 квадратных метров.При пожаре пострадал 17-летний подросток. Его госпитализировали с ожогами. По предварительной информации, возгорание началось из-за сжигания мусора. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.