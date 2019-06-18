Близкая подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева прокомментировала
затянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом Александром Фроловым. По ее мнению,
Юлия Началова могла написать расписку, пытаясь спасти отношения.
Близкая подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева прокомментировала
затянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом Александром Фроловым. По ее мнению,
Юлия Началова могла написать расписку, пытаясь спасти отношения.
По словам Исаевой, спортсмен и певица никогда не регистрировали
отношения, однако долгое время проживали под одной крышей. Когда пара только
решила съехаться, у Александра Фролова не было своей жилплощади, поэтому
спортсмен переехал к Юлии Началовой, именно в ту квартиру, которую сейчас делят.
"Теперь он
претендует на половину квартиры на основании расписки от Юлии. Расписка была
напечатана на компьютере, от руки только ее подпись внизу бумажки. Это все нас
очень смущает", – говорит Исаева.
Анна отметила,
что обсуждала ситуацию с имуществом с Юлией незадолго до ее смерти. Певица
тогда отметила, что не помнит, как расписывалась в документе.
"То есть,
возможно, это была кипа бумаг, которую Фролов ей дал, и она все подписала, не
обратив внимания на содержание. А может и подмахнула, подумав. Тогда этому
может быть только одна причина. Документ датирован 2015 годом. Это как раз
время, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобы
сохранить семью", – продолжила Анна Исаева.
Теперь, как
говорит пресс-секретарь певицы, Александр Фролов требует у бывшего мужа – футболиста Евгения Алдонина деньги. Якобы хоккеист постоянно
выдумывает разные суммы. На сегодняшний день Фролов хочет получить 50 миллионов
рублей, так как оценивает стоимость жилья в 100 миллионов.
Меж тем, сторона
певицы считает, что сумма явно завышена. В распоряжении Исаевой оказался кадастровый
документ, где указана реальная стоимость апартаментов – в два раза меньше. В
момент покупки квартира оценивалась в 40 миллионов, половина от этой суммы – 20
миллионов и указана в расписке, которая подписана . Об этом
сообщает сайт .