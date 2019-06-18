Близкая подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева прокомментировала затянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом Александром Фроловым. По ее мнению, Юлия Началова могла написать расписку, пытаясь спасти отношения.

Близкая подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева прокомментировалазатянувшуюся судебную тяжбу с хоккеистом Александром Фроловым. По ее мнению,Юлия Началова могла написать расписку, пытаясь спасти отношения.По словам Исаевой, спортсмен и певица никогда не регистрировалиотношения, однако долгое время проживали под одной крышей. Когда пара толькорешила съехаться, у Александра Фролова не было своей жилплощади, поэтомуспортсмен переехал к Юлии Началовой, именно в ту квартиру, которую сейчас делят."Теперь онпретендует на половину квартиры на основании расписки от Юлии. Расписка быланапечатана на компьютере, от руки только ее подпись внизу бумажки. Это все насочень смущает", – говорит Исаева.Анна отметила,что обсуждала ситуацию с имуществом с Юлией незадолго до ее смерти. Певицатогда отметила, что не помнит, как расписывалась в документе."То есть,возможно, это была кипа бумаг, которую Фролов ей дал, и она все подписала, необратив внимания на содержание. А может и подмахнула, подумав. Тогда этомуможет быть только одна причина. Документ датирован 2015 годом. Это как развремя, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобысохранить семью", – продолжила Анна Исаева.Теперь, какговорит пресс-секретарь певицы, Александр Фролов требует у бывшего мужа – футболиста Евгения Алдонина деньги. Якобы хоккеист постоянновыдумывает разные суммы. На сегодняшний день Фролов хочет получить 50 миллионоврублей, так как оценивает стоимость жилья в 100 миллионов.Меж тем, сторонапевицы считает, что сумма явно завышена. В распоряжении Исаевой оказался кадастровыйдокумент, где указана реальная стоимость апартаментов – в два раза меньше. Вмомент покупки квартира оценивалась в 40 миллионов, половина от этой суммы – 20миллионов и указана в расписке, которая подписана . Об этомсообщает сайт .