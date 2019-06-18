Погрязший в уголовных делах бывший лидер Украины Петр Порошенко набивается в друзья к главе Незалежной Владимиру Зеленскому. В окружении экс-президента неожиданно решили отказаться от критики нового руководства страны.
Погрязший в уголовных делах бывший лидер Украины Петр Порошенко набивается в друзья к главе Незалежной Владимиру Зеленскому. В окружении экс-президента неожиданно решили отказаться от критики нового руководства страны.
О решении отказаться от критики Зеленского объявили в
избирательном штабе партии Порошенко "Европейская солидарность".
Ранее политическая сила именовалась "Блоком Петра Порошенко", БПП.
Как заявил сотрудник штаба в комментарии изданию
"Украинская правда", критики Зеленского в партии не могут позволить,
потому что избиратели воспримут ее негативно. Если соратники бывшего президента
начнут порицать нового главу государства, то "Европейская
солидарность" рискует потерять значительную часть электората.
Источник в партии отметил, что избиратели надеются на
поддержку Зеленского со стороны Порошенко в трудную минуту. При этом
политтехнологи бывшего президента по-прежнему стараются разыграть карту
безвизового режима с ЕС и создания отдельной украинской православной церкви.
С примирительными и дружелюбными заявлениями в адрес
Зеленского последнее время выступает все чаще. В недавнем эфире на
телеканале "Прямой" он заверил, что сделает все возможное для помощи
новому президенту. Когда речь идет о национальных интересах, внутриполитическая
борьба отступает на второй план, пояснил Порошенко.
Создается впечатление, что потерпевший поражение на выборах
экс-президент старается примазаться к новому руководству страны. Против
Порошенко завели уже пять уголовных дел, не исключено, что он пытается
заручиться покровительством Зеленского.
Экс-президента обвиняют в государственной измене, коррупции,
узурпации судебной власти. По словам бывшего замглавы администрации Виктора
Януковича, юриста Андрея Портнова, компромата Порошенко хватит не на один
десяток уголовных дел. Он намерен добиваться ареста и заключения политика в
следственный изолятор.
Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут в
конце июля. По данным социологического центра "Социс", партию
готовы поддержать менее 8% граждан. Хотя два месяца назад, на президентских
выборах, он набрал около 25% голосов.