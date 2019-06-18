Погрязший в уголовных делах бывший лидер Украины Петр Порошенко набивается в друзья к главе Незалежной Владимиру Зеленскому. В окружении экс-президента неожиданно решили отказаться от критики нового руководства страны.

Погрязший в уголовных делах бывший лидер Украины Петр Порошенко набивается в друзья к главе Незалежной Владимиру Зеленскому. В окружении экс-президента неожиданно решили отказаться от критики нового руководства страны.О решении отказаться от критики Зеленского объявили визбирательном штабе партии Порошенко "Европейская солидарность".Ранее политическая сила именовалась "Блоком Петра Порошенко", БПП.Как заявил сотрудник штаба в комментарии изданию"Украинская правда", критики Зеленского в партии не могут позволить,потому что избиратели воспримут ее негативно. Если соратники бывшего президентаначнут порицать нового главу государства, то "Европейскаясолидарность" рискует потерять значительную часть электората.Источник в партии отметил, что избиратели надеются наподдержку Зеленского со стороны Порошенко в трудную минуту. При этомполиттехнологи бывшего президента по-прежнему стараются разыграть картубезвизового режима с ЕС и создания отдельной украинской православной церкви.С примирительными и дружелюбными заявлениями в адресЗеленского последнее время выступает все чаще. В недавнем эфире нателеканале "Прямой" он заверил, что сделает все возможное для помощиновому президенту. Когда речь идет о национальных интересах, внутриполитическаяборьба отступает на второй план, пояснил Порошенко.Создается впечатление, что потерпевший поражение на выборахэкс-президент старается примазаться к новому руководству страны. ПротивПорошенко завели уже пять уголовных дел, не исключено, что он пытаетсязаручиться покровительством Зеленского.Экс-президента обвиняют в государственной измене, коррупции,узурпации судебной власти. По словам бывшего замглавы администрации ВиктораЯнуковича, юриста Андрея Портнова, компромата Порошенко хватит не на одиндесяток уголовных дел. Он намерен добиваться ареста и заключения политика вследственный изолятор.Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут вконце июля. По данным социологического центра "Социс", партиюготовы поддержать менее 8% граждан. Хотя два месяца назад, на президентскихвыборах, он набрал около 25% голосов.