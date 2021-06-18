Памятный знак в честь тридцатилетия ВГТРК руководство крупнейшего в Европе медиахолдинга вручило компании ГТРК Владимир.

Памятный знак в честь тридцатилетия ВГТРК руководство крупнейшего в Европе медиахолдинга вручило компании ГТРК "Владимир".Директор филиала Андрей Филинов передал коллективу теплые поздравления генерального директора Олега Добродеева, который поблагодарил всех сотрудников филиала за профессионализм и преданность делу. Он отметил, цитирую, их "весомый вклад в развитие российского телевидения, радио и цифровых ресурсов".ВГТРК - это уникальная компания. В ее составе 94 региональных филиала и отделения. В каждом субъекте России наши коллеги готовят и выпускают в эфир программы, которые складываются в единую картину жизни нашей огромной страны. Мощь региональной составляющей ВГТРК в полной мере показал 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная" 12 июня в День России.