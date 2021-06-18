Всего в конкурсе участвовали 36 учреждений.

Во Владимирской области 10 школ, внедряющих инновационные программы, получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте образования региона.«В 2021 году в конкурсе участвовали 36 учреждений, 24 городские и 12 сельских, из 20 городов и районов. По результатам отбора победителями признаны 5 городских и 5 сельских общеобразовательных организаций, набравших наибольшее количество баллов», - пояснили в обладминистрации.Среди них:− Муромская СОШ №7;− СОШ № 22 имени Героя России Г.Н. Сергеева в Коврове;− Лицей №14 во Владимире;− Владимирская СОШ № 29;− Судогодская СОШ №2.− Бавленская школа имени Героя Советского Союза П.А. Рачкова;− Арсаковская основная общеобразовательная школа №31;− Стёпанцевская СОШ;− Борисо-Глебская СОШ;− Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И. Шибанкова.Выигранные средства можно будет потратить на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы, ремонт, а также на повышение квалификации учителей.