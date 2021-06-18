Всего в конкурсе участвовали 36 учреждений.
Во Владимирской области 10 школ, внедряющих инновационные программы, получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте образования региона.
«В 2021 году в конкурсе участвовали 36 учреждений, 24 городские и 12 сельских, из 20 городов и районов. По результатам отбора победителями признаны 5 городских и 5 сельских общеобразовательных организаций, набравших наибольшее количество баллов», - пояснили в обладминистрации.
Среди них:
− Муромская СОШ №7;
− СОШ № 22 имени Героя России Г.Н. Сергеева в Коврове;
− Лицей №14 во Владимире;
− Владимирская СОШ № 29;
− Судогодская СОШ №2.
− Бавленская школа имени Героя Советского Союза П.А. Рачкова;
− Арсаковская основная общеобразовательная школа №31;
− Стёпанцевская СОШ;
− Борисо-Глебская СОШ;
− Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И. Шибанкова.
Выигранные средства можно будет потратить на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы, ремонт, а также на повышение квалификации учителей.