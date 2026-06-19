Постановление о распределении свыше 50 миллионов рублей между 16 муниципальными образованиями подписал Александр Авдеев. Жители собрали около 21,5 млн рублей пожертвований на развитие

Постановление о распределении свыше 50 миллионов рублей между 16 муниципальными образованиями подписал Александр Авдеев. Жители собрали около 21,5 млн рублей пожертвований на развитие населённых пунктов и направили заявки на участие в губернаторской программе «30 на 70». Она предусматривает софинансирование из областного бюджета. Дотация превысила 50 млн рублей – 70 % от суммы, необходимой на проекты